Из друга в палача. В ДТП разбилась насмерть красавица-байкер Соната

«Хорошо там, где я есть! Езжу на Harley-Davidson и вам рекомендую», — такой статус до сих пор стоит на личной страничке в социальной сети Софии Г., более известной как мама-байкер Соната. В страшном ДТП она разбилась насмерть на своём мотоцикле.
В результате аварии скончалась 41-летняя София, широко известная в байкерских кругах под позывным Соната. У женщины остались двое сыновей-школьников. Что известно о трагедии, собрал rostov.aif.ru.
Роковой полдень.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, ДТП произошло 17 июля около 12:00 в микрорайоне Стройгородок. По предварительным данным, женщина управляла мотоциклом Harley-Davidson и двигалась по улице Таганрогской со стороны улицы Малиновского в направлении улицы Дачной.
В районе дома № 173, неподалеку от мемориала «Авиаторам всех поколений», мотоциклистка не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие — бордюр разделительного палисадника. Прибывшие на место медики оказали пострадавшей первую помощь и экстренно доставили её в больницу. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью: несмотря на все усилия врачей реанимации, спасти женщину не удалось.
Профи с большим стажем.
В мотосообществе Сонату знали как опытного и ответственного райдера. Её путь в мотокультуре начался еще в 2012 году, а с 2019-го она стала одной из самых узнаваемых фигур байкерского движения не только Ростова-на-Дону, но и всего юга России.
Знакомые девушки отмечают, что она с лёгкостью управляла разными моделями байков. До Harley у нее была Yamaha, поэтому опыт у неё был очень хороший. Соната старалась не пропускать ни одного крупного мотопробега или фестиваля, а ее любимыми маршрутами для путешествий были живописные трассы Крыма и Кавказа.
О Софии известно, что она родилась 16 августа 1984 года, окончила медицинский колледж. На неё было подписано несколько тысяч человек. Один из последних постов был посвящён ситуации с бензином: молодая мама шутила на эту тему. Женщина была подписана на местные новостные каналы, а также группы, посвящённые кино, путешествиям и, конечно, мотоциклам.
«Не пишите ничего в комментариях. Дети могут прочитать», — попросил случайных гостей страницы знакомый погибшей женщины Александр.
За ярким образом свободолюбивой байкерши стояла заботливая мать и жена. По образованию София была фармацевтом, но в какой-то момент решила сосредоточиться на воспитании детей. К моменту трагедии её сыновьям исполнилось 10 и 12 лет.
«Проехала наше черноморское побережье, Крым. Она любила путешествовать, любила жизнь. Стремилась успеть все. Очень любила сыновей, была самой прекрасной мамой», — сообщил aif.ru близкий друг погибшей.
София Г. отдала мотокультуре больше 15 лет, состояла в известных клубах. Семья поддерживала её опасное увлечение. Более того, в мотопутешествия София часто отправлялась вместе с родными.
Сейчас двое детей погибшей находятся с отцом и бабушкой. Организацией похорон занимается мать Софии. Церемония прощания может состояться, предварительно, во вторник, 21 июля, в крематории на Северном кладбище.
По словам знакомого женщины, она считала мотоцикл своим другом, очень его любила. Байкерское сообщество уже выразило свои соболезнования.
Тем временем правоохранительные органы продолжают проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Повторила судьбу МотоТани?
Трагическую гибель Сонаты сравнивают с печальной историей другой известной мотоциклистки МотоТани. Друзья Сонаты сокрушаются: уж столько раз предостерегали её от подобного исхода.
Известная российская байкерша МотоТаня погибла 22 июля 2024 года в результате ДТП в Турции. Татьяне Озолиной было 38 лет, она родилась в городе Тара Омской области. Любовь к рёву моторов, по её собственному признанию, была у неё в крови: отец и дедушка увлекались мототехникой. Свой первый Kawasaki ZX6R девушка приобрела в 2014 году. В 2015-м она создала канал «МотоТаня». Видео о путешествиях и мотожизни быстро нашли отклик у аудитории.
К 2024 году армия её поклонников в различных соцсетях исчислялась миллионами. Татьяна была замужем, в 2011 году она подарила жизнь сыну Всеволоду.
В июле 2024 года Татьяна отправилась в мотопутешествие по Турции, компанию ей составляли турецкий мотоблогер Онур Обут и ещё один байкер. Авария случилась на трассе Милас — Бодрум. По предварительной версии следствия, Татьяна заметила впереди грузовик и начала притормаживать. Однако следовавший за ней Онур Обут не успел среагировать и на полном ходу врезался в её мотоцикл. Татьяна Озолина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Правоохранительные органы возбудили дело по факту аварии. Судебные слушания по делу о гибели российской звезды стартовали в апреле 2025 года. Прах женщины был захоронен в её родном городе Тара Омской области.