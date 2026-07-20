Из друга в палача. В ДТП разбилась насмерть красавица-байкер Соната

Известная российская байкерша МотоТаня погибла 22 июля 2024 года в результате ДТП в Турции. Татьяне Озолиной было 38 лет, она родилась в городе Тара Омской области. Любовь к рёву моторов, по её собственному признанию, была у неё в крови: отец и дедушка увлекались мототехникой. Свой первый Kawasaki ZX6R девушка приобрела в 2014 году. В 2015-м она создала канал «МотоТаня». Видео о путешествиях и мотожизни быстро нашли отклик у аудитории.