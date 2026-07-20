СК возбудил уголовное дело после пожара в диспансере в Гродно

Там отметили, что возгорание произошло в воскресенье около 03:35 в одной из палат психиатрического отделения, расположенного на улице Обухова.
Установлено, что очаг находился на одной из больничных коек. По версии СК, один из пациентов отделения пронес в палату источник открытого огня, предположительно спички, и поджег матрас.
«(Это — Sputnik) привело к мгновенному распространению пламени и сильному задымлению помещения», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место сотрудники МЧС вывели из опасной зоны шестерых пациентов с использованием средств защиты органов дыхания.
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение с ожогами тела, головы, верхних и нижних конечностей (20−40%), дыхательных путей, а также отравлением продуктами горения. В Гродно направлены врачи-специалисты республиканского уровня, в том числе главный внештатный комбустиолог и заведующая отделением реанимации для ожоговых больных. Посетил госпитализированных пациентов в палатах и министр здравоохранения Александр Ходжаев.
Все пострадавшие во время пожара стабилизированы, но находятся в тяжелом состоянии.
По информации СК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом. Расследование продолжается.
Отмечается, что в настоящее время фигурант находится в учреждении здравоохранения под конвоем.
Ранее в МЧС сообщили, что во время пожара были спасены 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, были эвакуированы из здания.
Пожар был ликвидирован. Всего было задействовано 15 единиц техники МЧС.