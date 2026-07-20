СК возбудил уголовное дело после пожара в диспансере в Гродно

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение с ожогами тела, головы, верхних и нижних конечностей (20−40%), дыхательных путей, а также отравлением продуктами горения. В Гродно направлены врачи-специалисты республиканского уровня, в том числе главный внештатный комбустиолог и заведующая отделением реанимации для ожоговых больных. Посетил госпитализированных пациентов в палатах и министр здравоохранения Александр Ходжаев.