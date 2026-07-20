Восемь лет колонии за распространение наркотиков получила жительница Воронежской области

За работу она получила координаты тайника, забрала оттуда сверток с веществом массой 0,03 грамма и продала его за тысячу рублей. В феврале 2026 года фигурантка нашла в лесу еще одну закладку, но ее задержала полиция. При досмотре у злоумышленницы изъяли два свертка с наркотиком общей массой 2,08 грамма.