Игорь Кобзев прокомментировал смертельное ДТП под Листвянкой

Как указал глава региона, по предварительной информации, водителю и 25 пассажирам автобуса медицинская помощь на месте не потребовалась. Однако позже несколько туристов обратились к врачам: они осмотрены в больнице, зафиксированы травмы, не угрожающие жизни.