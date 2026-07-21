Игорь Кобзев прокомментировал смертельное ДТП под Листвянкой

IrkutskMedia, 20 июля. Вечером 20 июля на Байкальском тракте на подъезде к посёлку Листвянка произошло ДТП с участием туристического автобуса и внедорожника. В результате столкновения 59-летний водитель внедорожника погиб на месте. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Как указал глава региона, по предварительной информации, водителю и 25 пассажирам автобуса медицинская помощь на месте не потребовалась. Однако позже несколько туристов обратились к врачам: они осмотрены в больнице, зафиксированы травмы, не угрожающие жизни.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, Следственного комитета и прокуратуры. Выясняются обстоятельства и причины ДТП. Следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Глава региона призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть внимательными на дороге.
Напомним, что трагическое ДТП произошло на 121-м км федеральной дороги «Байкал» в Слюдянском районе. В результате происшествия один человек погиб и еще двое пострадали.