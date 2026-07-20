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Отдыхавший с родными 10-летний мальчик утонул на севере Волгограда

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 20 июля, разыгралась трагедия — отдыхавший вместе с родственниками на.

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 20 июля, разыгралась трагедия — отдыхавший вместе с родственниками на берегу Волги ребенок утонул во время купания. По предварительным данным, мальчику 10 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Гибель ребенка ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области, сообщив, что по факту происшествия организована проверка.

По свидетельству очевидцев, мальчик пришел с родными на не предназначенный для купания пляж сегодня днем. В какой-то момент ребенок с разрешения взрослых зашел в Волгу, начал плыть, однако вскоре скрылся под водой. К настоящему моменту тело ребенка уже извлечено специалистами на берег.

Обстоятельства происшествия выясняются.