Отдыхавший с родными 10-летний мальчик утонул на севере Волгограда

По свидетельству очевидцев, мальчик пришел с родными на не предназначенный для купания пляж сегодня днем. В какой-то момент ребенок с разрешения взрослых зашел в Волгу, начал плыть, однако вскоре скрылся под водой. К настоящему моменту тело ребенка уже извлечено специалистами на берег.