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12 автомобилей столкнулись из-за дыма от горящего поля в Ростовской области

В Ростовской области на 12-м километре трассы «Новороссия» столкнулись 10 легковых автомобилей и два грузовика. Причиной массовой аварии стало резкое ухудшение видимости из-за дыма от горящего пшеничного поля в Мясниковском районе. По данным Госавтоинспекции, травмы получил водитель одного из большегрузов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области произошло массовое столкновение с участием 12 транспортных средств. Причиной аварии стало сильное задымление проезжей части, вызванное пожаром на близлежащем пшеничном поле. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент зафиксирован на 12-м километре автодороги по направлению к Ростову-на-Дону. В результате ухудшения видимости столкнулись 10 легковых автомобилей и два грузовика. По предварительным данным ведомства, травмы получил один человек — водитель одного из большегрузов.

Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, очаг возгорания находился на сельскохозяйственном поле в Мясниковском районе. К настоящему моменту пожарными подразделениями возгорание пшеницы полностью ликвидировано.

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