12 автомобилей столкнулись из-за дыма от горящего поля в Ростовской области

На трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области произошло массовое столкновение с участием 12 транспортных средств. Причиной аварии стало сильное задымление проезжей части, вызванное пожаром на близлежащем пшеничном поле. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент зафиксирован на 12-м километре автодороги по направлению к Ростову-на-Дону. В результате ухудшения видимости столкнулись 10 легковых автомобилей и два грузовика. По предварительным данным ведомства, травмы получил один человек — водитель одного из большегрузов.
Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, очаг возгорания находился на сельскохозяйственном поле в Мясниковском районе. К настоящему моменту пожарными подразделениями возгорание пшеницы полностью ликвидировано.