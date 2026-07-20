Ревнивые юноши повредили машину в Воронежской области

Вскоре к автомобилю подошли двое местных юношей, и между ними и водителем вспыхнул словесный конфликт на почве ревности к девушкам. Когда парень попытался уехать, оппоненты заблокировали машину и ударом повредили правую дверь. Стражи порядка установили личности нападавших — двух местных 17-летних жителей. Один из злоумышленников уже имеет судимость за воровство, состоит на профилактическом учете и сейчас находится на испытательном сроке. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ.