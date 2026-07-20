Что известно о гибели мамы-байкера Сонаты в Ростове. Главное

Погибшая в Ростове-на-Дону байкер София (Соната) одна воспитывала двоих сыновей и при этом считалась одной из самых уважаемых участниц российского мотосообщества, рассказали «РГ» знакомые женщины.
По нашим данным, Софии был 41 год. Из них 15 лет она провела за рулем мотоцикла, хотя и обычный семейный автомобиль у нее тоже имелся.
У Софии было двое сыновей, старшему было 12, а младшему буквально на днях исполнилось 10 лет. Соната устроила мальчишке настоящий праздник, с дизайнерским тортом и всеми атрибутами.
Соната очень любила путешествия, рассказывают знавшие ее мотоциклисты. Этим летом хотела поехать куда-нибудь с сыновьями, активно провести теплые месяцы, но жизнь, к сожалению, распорядилась иначе.
Образ любящей мамы для многих окружающих не совсем вязался с образом жизни байкера, но София прекрасно сочетала эти ипостаси.
Как рассказали «РГ» соратники Сонаты, за 15 сезонов за рулем байка она участвовала в нескольких крупных мотофестивалях и пробегах, любила спорт, экстрим и путешествия.
В последнее время София ездила на мощном байке Harley-Davidson, именно на нем и попала в роковую аварию. В районе Стройгородка у самолета-мемориала Соната случайно наехала на разделительный бордюр, упала с «харлея» и сильно ударилась об асфальт.
Скорая помощь повезла ее в больницу, но там она скончалась на руках у врачей.
Мотосообщество Ростова и родственники Софии готовятся проводить ее в последний путь и собирают деньги в помощь ее маме и сыновьям.