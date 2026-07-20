Росгвардейцы спасли нетрезвого петербуржца, прыгнувшего в Неву

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Росгвардейцы спасли мужчину, который, будучи в нетрезвом виде, прыгнул в Неву в районе Свердловской набережной в Санкт-Петербурге после того, как поссорился со своей девушкой, сообщил региональный главк Росгвардии.