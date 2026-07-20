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Росгвардейцы спасли нетрезвого петербуржца, прыгнувшего в Неву

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Росгвардейцы спасли мужчину, который, будучи в нетрезвом виде, прыгнул в Неву в районе Свердловской набережной в Санкт-Петербурге после того, как поссорился со своей девушкой, сообщил региональный главк Росгвардии.

Источник: РИА Новости

Согласно Telegram-каналу ведомства, около двух часов ночи 19 июля экипаж служебного катера Росгвардии получил от прогулочных теплоходов сообщение о человеке за бортом в Неве в районе Свердловской набережной.

Отмечается, что на месте происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили в воде мужчину в шоковом состоянии, который находился в опасной близости к проходившему речному транспорту.

«Его извлекли из воды и доставили на базу расположения моторизованной роты (на катерах) ОМОН “Балтика”, где предоставили сухую одежду, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь», — рассказали в главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как пояснил 37-летний пострадавший, будучи в нетрезвом виде, он поссорился со своей девушкой во время прогулки и спрыгнул в реку, где стал тонуть.

Прибывшие медики оказали мужчине первую помощь, после чего он был госпитализирован, добавили в Росгвардии.