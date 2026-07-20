Промышлявшего аферами с автостраховками воронежца ждет суд

С августа 2022 года по декабрь 2024 года фигурант действовал в составе организованной группы. Подельники специально устраивали фиктивные аварии на дорогах (инсценировки ДТП). Чтобы сделать обман более убедительным, злоумышленники вешали на машины чужие или фальшивые госномера. После этого они обращались в страховые компании за выплатами за якобы поврежденные автомобили.