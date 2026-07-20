Промышлявшего аферами с автостраховками воронежца ждет суд

СК завершил расследование дела против жителя Воронежской области, которого обвиняют в 79 преступлениях: 73 случаях мошенничества и шести эпизодах использования поддельных автомобильных номеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
С августа 2022 года по декабрь 2024 года фигурант действовал в составе организованной группы. Подельники специально устраивали фиктивные аварии на дорогах (инсценировки ДТП). Чтобы сделать обман более убедительным, злоумышленники вешали на машины чужие или фальшивые госномера. После этого они обращались в страховые компании за выплатами за якобы поврежденные автомобили.
Следователям удалось собрать показания самих участников схемы, свидетелей и результаты экспертиз. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд. Тем временем, идет работа над другими участниками этой преступной группы.