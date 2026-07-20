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Водители BMW и «ГАЗели» пострадали в ДТП на Казанском шоссе

Мужчина на иномарке выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 20 июля, в Нижнем Новгороде автомобилиста госпитализировали в больницу после столкновения с «ГАЗелью». Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Днем на Казанском шоссе в районе дома № 4 произошла авария с грузовиком. 23-летний автомобилист за рулем BMW выехал на встречку и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали оба участника происшествия. С травмами их госпитализировали в НОКБ им. Семашко.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что грузовик и поезд столкнулись в Нижегородской области.