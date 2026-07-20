До 97 человек выросло число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье

Количество граждан, обратившихся за медицинской помощью после отравления на базе отдыха в Ставропольском крае, увеличилось до 97 человек. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.
По данным следствия, среди пострадавших — 84 отдыхающих и 13 сотрудников туристического комплекса, расположенного у водохранилища Волчьи Ворота в Новоселицком районе. Всем им поставлен предварительный диагноз «острый инфекционный гастроэнтерит». На данный момент большинство госпитализированных уже выписаны из медицинских учреждений в связи с улучшением состояния, под наблюдением врачей в стационаре остаются два человека.
В ходе санитарно-эпидемиологического расследования возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в смывах с кухонного инвентаря пищеблока, готовых блюдах, а также в замороженных полуфабрикатах одного из мясокомбинатов региона. Как пишет РИА Новости, в качестве вероятного источника заражения рассматривается партия куриных окорочков, поставленная со склада предприятия в Невинномысске. По факту массового заболевания возбуждено и расследуется уголовное дело.