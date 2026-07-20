До 97 человек выросло число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в смывах с кухонного инвентаря пищеблока, готовых блюдах, а также в замороженных полуфабрикатах одного из мясокомбинатов региона. Как пишет РИА Новости, в качестве вероятного источника заражения рассматривается партия куриных окорочков, поставленная со склада предприятия в Невинномысске. По факту массового заболевания возбуждено и расследуется уголовное дело.