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До 97 человек выросло число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье

В Ставропольском крае расследуют массовое отравление на туристической базе у водохранилища Волчьи Ворота. По данным следствия, пострадали 97 человек, всем поставлен диагноз «острый инфекционный гастроэнтерит». Вероятным источником заражения стала партия куриных окорочков, поставленная со склада предприятия в Невинномысске.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Количество граждан, обратившихся за медицинской помощью после отравления на базе отдыха в Ставропольском крае, увеличилось до 97 человек. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, среди пострадавших — 84 отдыхающих и 13 сотрудников туристического комплекса, расположенного у водохранилища Волчьи Ворота в Новоселицком районе. Всем им поставлен предварительный диагноз «острый инфекционный гастроэнтерит». На данный момент большинство госпитализированных уже выписаны из медицинских учреждений в связи с улучшением состояния, под наблюдением врачей в стационаре остаются два человека.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в смывах с кухонного инвентаря пищеблока, готовых блюдах, а также в замороженных полуфабрикатах одного из мясокомбинатов региона. Как пишет РИА Новости, в качестве вероятного источника заражения рассматривается партия куриных окорочков, поставленная со склада предприятия в Невинномысске. По факту массового заболевания возбуждено и расследуется уголовное дело.