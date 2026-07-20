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Открытое горение на крыше элитного ЖК в центре Москвы потушили

Пожарные потушили открытое горение на кровле и мансарде ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Пожарные потушили открытое горение на кровле и мансарде ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Открытое горение ликвидировано. Проводятся вскрытие и проливка кровли», — сказал собеседник агентства.

Пожар в жилом доме на Страстном бульваре, 10, корпус 1, начался сегодня днем. Загорелись стройматериалы на крыше здания. У пожара было два очага возгорания. Один, площадью 20 кв. м, потушили быстро. Площадь второго очага достигала 400 кв. м. Тушение осложнял затрудненный доступ в подкровельное пространство. Из здания эвакуировали 20 человек.