В Краснобаковском округе в 17‑й колонии поймали «наркокурьера» — им оказался кот

В Краснобаковском округе сотрудники 17‑й исправительной колонии пресекли попытку доставки наркотиков — необычным «курьером» оказался кот. Об этом сообщает программа «Экипаж».
Животное привлекло внимание персонала из‑за странного ошейника. Кота отловили и обнаружили два свертка, которые были прикреплены к ошейнику. Для проверки на месте привлекли кинолога с собакой по кличке Фокси, которая подтвердила наличие запаха наркотиков; экспертиза позднее показала содержание запрещённых веществ в находках.
Животное не подверглось уголовному преследованию. По факту попытки передачи наркотиков проводится служебная проверка.
Ранее сообщалось, что кота-наркокурьера поймали в колонии в Нижегородской области.