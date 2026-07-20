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В Краснобаковском округе в 17‑й колонии поймали «наркокурьера» — им оказался кот

Животное не подверглось уголовному преследованию.

В Краснобаковском округе сотрудники 17‑й исправительной колонии пресекли попытку доставки наркотиков — необычным «курьером» оказался кот. Об этом сообщает программа «Экипаж».

Животное привлекло внимание персонала из‑за странного ошейника. Кота отловили и обнаружили два свертка, которые были прикреплены к ошейнику. Для проверки на месте привлекли кинолога с собакой по кличке Фокси, которая подтвердила наличие запаха наркотиков; экспертиза позднее показала содержание запрещённых веществ в находках.

Животное не подверглось уголовному преследованию. По факту попытки передачи наркотиков проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что кота-наркокурьера поймали в колонии в Нижегородской области.