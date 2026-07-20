В Краснобаковском округе в 17‑й колонии поймали «наркокурьера» — им оказался кот

Животное привлекло внимание персонала из‑за странного ошейника. Кота отловили и обнаружили два свертка, которые были прикреплены к ошейнику. Для проверки на месте привлекли кинолога с собакой по кличке Фокси, которая подтвердила наличие запаха наркотиков; экспертиза позднее показала содержание запрещённых веществ в находках.