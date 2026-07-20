Екатеринбургского экс-чиновника осудили за производство 21 килограмма наркотиков

По данным следствия, с января 2023 по декабрь 2024 года фигуранты дела вырастили более 140 наркосодержащих растений, из которых получили около 21 килограмма наркотиков. Экс-чиновник использовал свои профессиональные знания для оборудования специальной теплицы.