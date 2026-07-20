Екатеринбургского экс-чиновника осудили за производство 21 килограмма наркотиков

Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум мужчинам, организовавшим производство и сбыт запрещенных веществ на территории Свердловской области. Одним из осужденных оказался бывший начальник отдела земледелия и растениеводства регионального министерства агропромышленного комплекса.
По данным следствия, с января 2023 по декабрь 2024 года фигуранты дела вырастили более 140 наркосодержащих растений, из которых получили около 21 килограмма наркотиков. Экс-чиновник использовал свои профессиональные знания для оборудования специальной теплицы.
Помещение было оснащено системой автоматического полива, вентиляции, дополнительным освещением, а также сушильными и вакуумными аппаратами для фасовки. Лидер преступной группы приговорен к 12,5 года колонии строгого режима, его сообщник — к 12 годам, передает ТАСС.
Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали бывшего руководителя местного университета Министерства внутренних дел России генерал-лейтенанта Александра Травникова по делу о мелком хулиганстве.