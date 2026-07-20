Спасатели ликвидировали открытое горение на мансарде элитного ЖК в Москве

Напомним, в Москве возник пожар в элитном ЖК «На Страстном бульваре». Один квадратный метр в многоэтажке стоит около миллиона рублей. Из здания на 35 квартир эвакуировали 20 человек. Ранг пожара был повышен до второго. Причиной ЧП называется нарушение противопожарных норм во время ремонтных работ на последнем этаже.