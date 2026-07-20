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Спасатели ликвидировали открытое горение на мансарде элитного ЖК в Москве

В Москве пожарные ликивдировали открытое горение в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре», где сегодня загорелись кровля и мансардный этаж. Информацией поделились с ТАСС в оперативных службах.

Источник: Life.ru

«Открытое горение ликвидировано. Проводятся вскрытие и проливка кровли», — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, в Москве возник пожар в элитном ЖК «На Страстном бульваре». Один квадратный метр в многоэтажке стоит около миллиона рублей. Из здания на 35 квартир эвакуировали 20 человек. Ранг пожара был повышен до второго. Причиной ЧП называется нарушение противопожарных норм во время ремонтных работ на последнем этаже.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.