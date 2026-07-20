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Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области выросло до 27

23 человека госпитализированы после атаки ВСУ по автобусу в Шебекино, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших в результате атаки ВСУ по пассажирскому автобусу в городе Шебекино Белгородской области выросло до 27 человек. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

«На данный момент за медицинской помощью обратились 27 человек. 23 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения региона. Среди них — 17-летний подросток», — передает оперштаб заявление первого замглавы Минздрава области Людмилы Крыловой.

Трое из пострадавших мирных жителей находятся в тяжелом состоянии. Сейчас медики делают все возможное для спасение их жизней.

Ранее KP.RU сообщал, что пять человек погибли в результате атаки ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. По факту произошедшего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте.

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