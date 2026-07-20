В ЛНР сотрудник ГАИ погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что за прошедшие сутки республика подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ, в ходе которых силами ПВО было сбито более 40 воздушных целей. В частности, в Перевальском районе беспилотник атаковал пожарный автомобиль МЧС, возвращавшийся с тушения возгорания — пять спасателей получили ранения, одного из них спасти не удалось. Кроме того, при ударах по гражданскому транспорту в Стаханове и Кременском районе были ранены двое мирных жителей, а на выезде из Алчевска под обстрел попал грузовой автомобиль.