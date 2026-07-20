В ЛНР сотрудник ГАИ погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Инспектор дорожно-патрульной службы погиб в Луганской Народной Республике в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника на служебный автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства внутренних дел.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 19 июля в Каменнобродском районе Луганска. Беспилотный летательный аппарат прицельно атаковал патрульную машину, за рулем которой находился инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по ЛНР лейтенант полиции Владислав Кулинич. От полученных ранений полицейский скончался на месте. В МВД уточнили, что через неделю ему исполнилось бы 30 лет.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что за прошедшие сутки республика подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ, в ходе которых силами ПВО было сбито более 40 воздушных целей. В частности, в Перевальском районе беспилотник атаковал пожарный автомобиль МЧС, возвращавшийся с тушения возгорания — пять спасателей получили ранения, одного из них спасти не удалось. Кроме того, при ударах по гражданскому транспорту в Стаханове и Кременском районе были ранены двое мирных жителей, а на выезде из Алчевска под обстрел попал грузовой автомобиль.