Тренер по тхэквондо избил пенсионеров в подъезде дома в Кирове за одно замечание

По словам пострадавших, они застали спортсмена в подъезде своего дома на первом этаже. Мужчина набирал воду из крана. Однако доступ к нему посторонним запрещён. После замечания мужчина ударил женщину апперкотом в корпус и левой по челюсти, а затем избил мужа, попытавшегося вступиться за супругу. Во время драки была повреждена и детская коляска соседей.