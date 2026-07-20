Один человек погиб и десять ранены при ударе ВСУ по автомойке в Белгороде

В результате массированного обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ один человек погиб и еще десять получили ранения. Один из прилетов пришелся по на территории автомойки в районе улицы Рабочей. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в мессенджере MAX.
По словам главы региона, мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия, в настоящее время устанавливается его личность. Еще десять человек — все мужчины — получили ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода.
В результате обстрела в Белгороде также зафиксированы масштабные повреждения имущества. Осколками посечены фасады и выбиты стекла в близлежащих зданиях, повреждены три автобуса, восемь легковых автомобилей и 20 грузовиков. Кроме того, в селе Ближняя Игуменка Белгородского района повреждения получили еще две машины.
Ранее сообщалось об ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в городе Шебекино Белгородской области. По последним данным, пять человек погибли, еще 27 получили ранения различной степени тяжести.