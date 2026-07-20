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Один человек погиб и десять ранены при ударе ВСУ по автомойке в Белгороде

ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате которого погиб мужчина и пострадали десять человек. В городе зафиксированы повреждения имущества: осколками посечены фасады зданий, выбиты стекла, повреждены три автобуса, восемь легковых автомобилей и 20 грузовиков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате массированного обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ один человек погиб и еще десять получили ранения. Один из прилетов пришелся по на территории автомойки в районе улицы Рабочей. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия, в настоящее время устанавливается его личность. Еще десять человек — все мужчины — получили ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате обстрела в Белгороде также зафиксированы масштабные повреждения имущества. Осколками посечены фасады и выбиты стекла в близлежащих зданиях, повреждены три автобуса, восемь легковых автомобилей и 20 грузовиков. Кроме того, в селе Ближняя Игуменка Белгородского района повреждения получили еще две машины.

Ранее сообщалось об ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в городе Шебекино Белгородской области. По последним данным, пять человек погибли, еще 27 получили ранения различной степени тяжести.

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