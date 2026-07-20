Один человек погиб и десять ранены при ударе ВСУ по автомойке в Белгороде

В результате массированного обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ один человек погиб и еще десять получили ранения. Один из прилетов пришелся по на территории автомойки в районе улицы Рабочей. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в мессенджере MAX.