Один человек погиб и 10 ранены в результате атаки ВСУ по автомойке в Белгороде

Один мирный житель погиб и еще 10 получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по автомойке в Белгороде. Об этом сообщает врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
«Один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте», — написал он в личном канале в мессенджере MAX.
Еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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