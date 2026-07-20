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Один человек погиб и 10 ранены в результате атаки ВСУ по автомойке в Белгороде

Двое из 10 пострадавших при атаке ВСУ по автомойке в Белгороде находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Один мирный житель погиб и еще 10 получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по автомойке в Белгороде. Об этом сообщает врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«Один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте», — написал он в личном канале в мессенджере MAX.

Еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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