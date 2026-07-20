В Белгороде при атаке БПЛА на автомойку погиб человек, ещё 10 ранены

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, в результате чего 25 человек, в том числе один ребёнок, были госпитализированы, и к их лечению привлекли федеральных специалистов. В посёлке Дубовое эта атака унесла жизнь мужчины, а четыре человека (девушка 16 лет, двое мужчин и женщина) получили ранения, один из них — в крайне тяжёлом состоянии. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.