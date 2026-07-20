Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгороде при атаке БПЛА на автомойку погиб человек, ещё 10 ранены

В Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ на автомойку на Рабочей улице погиб мужчина, ещё 10 человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

«В результате детонации есть погибший и раненые», — написал глава региона.

По его словам, мужчина скончался на месте, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Всех раненых доставляют в городскую больницу № 2. Также зафиксированы повреждения фасадов и остекления близлежащих зданий, трёх автобусов, 20 грузовых и восьми легковых машин. В селе Ближняя Игуменка посечены ещё два автомобиля. Шуваев выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, в результате чего 25 человек, в том числе один ребёнок, были госпитализированы, и к их лечению привлекли федеральных специалистов. В посёлке Дубовое эта атака унесла жизнь мужчины, а четыре человека (девушка 16 лет, двое мужчин и женщина) получили ранения, один из них — в крайне тяжёлом состоянии. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.
Читать дальше