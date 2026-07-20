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Нижегородскую семью заподозрили в хищении более 20 млн при продаже недвижимости

Александр Бастрыкин запросил доклад по доводам телепередачи.

Источник: Комсомольская правда

Семью из Нижнего Новгорода подозревают в хищении многомиллионной суммы через переуступку права собственности на недвижимость. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Проблема мошенничества, связанного с недвижимостью, была освещена в эфире телевизионной программы. В качестве примеров приводились случаи из разных регионов, в том числе и из Нижегородской области.

Так, под подозрение в хищении более 20 миллионов рублей попала нижегородская семья. Они могли незаконным путем присвоить денежные средства с помощью переуступки права собственности на недвижимость.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад у регионального руководителя управления Айрата Ахметшина по заявлению о мошенничестве при купле-продаже недвижимости, которое было озвучено в телепрограмме.