Дроны — в ломбард, Lexus — в гараж: Офицер ВСУ продал беспилотники ради машины и казино

Ранее на Украине осудили бывшего начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ на Запорожском направлении. В 2023—2025 годах он подменял банковские реквизиты военных и переводил их деньги на свои счета. Общая сумма хищения превысила 9,7 млн гривен. Для этого он использовал 14 собственных банковских счетов и продолжал начислять выплаты уволенным бойцам, скрывая недостачу в отчётности.