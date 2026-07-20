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Защита блогера Александры Митрошиной обжаловала приговор суда

Митрошину признали виновной в легализации денег в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Защита блогера Александры Митрошиной обжаловала приговор по делу о легализации денег. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Михаил Юсупов.

Тверской районный суд Москвы ранее назначил Митрошиной три года лишения свободы условно. Защита намерена добиваться смягчения наказания.

«Подали краткую апелляционную жалобу, в которой настаиваем на более мягком наказании», — рассказал Юсупов.

До этого приговор также обжаловала прокуратура. Содержание апелляционного представления стороны обвинения пока не раскрывается.

Напомним, 18 июня суд признал Митрошину виновной в легализации денег в особо крупном размере. Помимо условного срока, ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей. Имущество блогера на сумму около 115 миллионов рублей постановили конфисковать в доход государства. Обвинение при этом просило отправить Митрошину в колонию общего режима на три года.

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