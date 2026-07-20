Защита блогера Александры Митрошиной обжаловала приговор суда

Напомним, 18 июня суд признал Митрошину виновной в легализации денег в особо крупном размере. Помимо условного срока, ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей. Имущество блогера на сумму около 115 миллионов рублей постановили конфисковать в доход государства. Обвинение при этом просило отправить Митрошину в колонию общего режима на три года.