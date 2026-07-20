17-летний житель Волгоградской области уснул в угнанной машине

Полицейские обнаружили юного угонщика в чужой машине. С заявлением о пропаже ВАЗ-21093 обратилась 35-летняя хозяйка автомобиля, который стоял около ее дома. Двери были незапертыми, а ключи находились в замке зажигания. Этим и воспользовался 17-летний юноша, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Как потом рассказал юный угонщик, он увидел машину с ключами зажигания и решил переждать в ней дождь.
А потом захотел на ней прокатиться. Остановившись на проселочной дороге в 2 километрах от рабочего поселка Елань, он уснул. Там его и нашли полицейские. Машину вернули владелице, а в отношении юноши возбудили уголовное дело. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.