Тверяк после ссоры с женой открыл огонь по ее машине

Мужчина в тверском селе Турыгино в порыве гнева несколько раз выстрелил в автомобиль жены во время семейной ссоры. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел.
Никто не пострадал, но автомобиль получил значительный ущерб: повреждены задний бампер и дверь багажника. Владелица транспорта оценила стоимость ремонта в 300 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Известно, что супруги находятся в процессе развода.
— Ведется дознание по делу. Устанавливается законность приобретения мужчиной травматического оружия. Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы, — передает официальный сайт ведомства.
Другой случай произошел в феврале, когда кемеровчанка напала с ножом на своего возлюбленного после того, как тот попытался увести ее быка во время ссоры.