В Москве арестовали мужчину за убийство отца и сожжение его тела

Напомним, 16 июля в квартире на Палехской улице произошла ссора. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил отца дубинкой по голове. После этого он расчленил тело, погрузил останки в автомобиль и отвёз их в лесополосу Владимирской области. Там поджёг тело.