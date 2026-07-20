«Не хочу отрицать правду»: Основатель «Синалоа» обратился к наркоторговцам перед получением пожизненного в США

Напомним, арест наркобарона в 2024 году вызвал большой резонанс. Сын «Эль Чапо» похитил Самбаду и передал его американским агентам в Нью-Мексико. Следствие до сих пор не раскрыло детали операции по похищению. Сын «Эль Чапо» уже признал вину в этом преступлении и сотрудничает с властями.