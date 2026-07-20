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Над регионами РФ за день сбили 161 украинский беспилотник

Системы противовоздушной обороны России за день уничтожили 161 украинский беспилотник. БПЛА ликвидировали над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — сообщает ведомство.

Силы ПВО сбили дроны над акваторией Чёрного моря и Республикой Крым. Также военные отразили атаки над Краснодарским краем, в Московском регионе, а также в Тульской, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее в Белгородской области врачи госпитализировали 25 человек после атаки дронов. Среди пострадавших есть один ребёнок. Федеральные специалисты уже подключились к оказанию необходимой медицинской помощи всем пациентам. В посёлке Дубовое удар беспилотника унёс жизнь мужчины. Ещё четыре человека получили ранения. В их числе находятся 16-летняя девушка, двое мужчин и женщина. Один из пострадавших сейчас пребывает в крайне тяжёлом состоянии.

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