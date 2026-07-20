Унитаз на круизном лайнере изувечил трёхлетнего мальчика

Родственники пострадавшего утверждают, что сиденье унитаза было неисправно и не оснащено амортизаторами. Они также указывают на отсутствие в туалете предупреждающих знаков о возможной опасности, а это, по их мнению, является грубым нарушением стандартов безопасности на корабле. В связи с этим семья подала иск к организаторам круиза.