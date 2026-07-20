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В Сумах за день прогремело минимум шесть взрывов

Минимум шесть взрывов за день прогремело в Сумах на севере Украины. Об этом пишут местные СМИ. Что именно повреждено, не уточняется. На момент публикации в области объявлена воздушная тревога.

Источник: Life.ru

Ранее взрывы прогремели в Одессе на фоне работы воздушной тревоги. Сообщалось, что повреждения фиксировались в порту города.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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