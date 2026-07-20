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В ДТП погибла известная в Ростове-на-Дону байкерша Соната

Известная в ростовском мотосообществе байкерша София по прозвищу Соната погибла после аварии на мотоцикле Harley-Davidson.

Источник: Freepik

Известная в Ростове-на-Дону байкерша и мотопутешественница София, которую в мотосообществе знали под именем Соната, погибла в результате ДТП. Авария произошла 17 июля.

По данным СМИ, женщина ехала на мотоцикле Harley-Davidson по улице Таганрогской со стороны улицы Малиновского в направлении Дачной. Она не справилась с управлением и наехала на бордюр, после чего упала и получила тяжелые травмы.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи провели необходимые операции, однако спасти пациентку не удалось.

Знакомые рассказали, что София более 15 лет была связана с мотокультурой и состояла в известных клубах. Она участвовала в мотопробегах и путешествовала на мотоцикле по югу России, в том числе по Крыму и Кавказу.

У погибшей остались двое сыновей. Родственники и друзья готовятся к прощанию, представители мотосообщества организовали помощь семье.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в ДТП на мотоцикле погиб предприниматель Михаил Смирнов. По предварительным данным, его байк выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval.

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