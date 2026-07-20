В ДТП погибла известная в Ростове-на-Дону байкерша Соната

Известная в Ростове-на-Дону байкерша и мотопутешественница София, которую в мотосообществе знали под именем Соната, погибла в результате ДТП. Авария произошла 17 июля.
По данным СМИ, женщина ехала на мотоцикле Harley-Davidson по улице Таганрогской со стороны улицы Малиновского в направлении Дачной. Она не справилась с управлением и наехала на бордюр, после чего упала и получила тяжелые травмы.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи провели необходимые операции, однако спасти пациентку не удалось.
Знакомые рассказали, что София более 15 лет была связана с мотокультурой и состояла в известных клубах. Она участвовала в мотопробегах и путешествовала на мотоцикле по югу России, в том числе по Крыму и Кавказу.
У погибшей остались двое сыновей. Родственники и друзья готовятся к прощанию, представители мотосообщества организовали помощь семье.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в ДТП на мотоцикле погиб предприниматель Михаил Смирнов. По предварительным данным, его байк выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval.