Росгвардейцы спасли в Неве мужчину, прыгнувшего в реку после ссоры с девушкой

Ранее трёхлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии. Ребёнок находился в гостях у родни в селе Максимово и играл во дворе с пятилетней сестрой. Дети отправились к пруду недалеко от дома, где мальчик оступился и упал в воду. Правоохранители провели осмотр места трагедии, назначили необходимые исследования и приступили к допросу родных и свидетелей.