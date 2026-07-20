Прокуратура попросила ужесточить условный срок для блогера Митрошиной

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Александры Митрошиной возбудили в марте 2023 года. По данным следствия, с октября 2020 года по май 2022 года блогер, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, не выплатила налоги на сумму более 120 млн руб. Ее задержали 7 марта в аэропорту Сочи после прилета из Дубая.