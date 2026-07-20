Девушка утонула во время купания в озере в Ленинградской области

Девушка утонула во время купания в озере Омчино в Лужском районе Ленинградской области. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что тело 18-летней погибшей нашли на глубине около 2,5 метра. Известно, что она отдыхала в водоеме со своей 15-летней подругой. В какой-то момент последняя вышла на берег, чтобы попить воды, а когда вернулась к озеру, девушки уже не было видно.
По информации источника РЕН ТВ, погибшая не умела плавать.
В поисках принимали участие инспекторы ГИМС, спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и волонтеры. Тело девушки было извлечено из воды совместными усилиями волонтеров и аварийной службы.
В тот же день стало известно, что спасатели ищут 11-летнего мальчика, которого унесло течением в Кировском округе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. По информации спасателей, в момент происшествия ребенок находился вместе с дедушкой в протоке Драгучина возле поселка Горные Ключи.