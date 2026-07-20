Девушка утонула во время купания в озере в Ленинградской области

Утверждается, что тело 18-летней погибшей нашли на глубине около 2,5 метра. Известно, что она отдыхала в водоеме со своей 15-летней подругой. В какой-то момент последняя вышла на берег, чтобы попить воды, а когда вернулась к озеру, девушки уже не было видно.