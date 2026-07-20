Калининградец получил срок за смертельное ДТП на перекрестке Горького — Сибирякова

Суд установил, что 10 декабря 2024 года в темное время суток при искусственном освещении водитель «Ауди Q8» двигался по ул. Горького со скоростью 117 км/ч. В районе дома № 113 он столкнулся с микроавтобусом «Ситроен Berlingo1.9 D». От удара тот опрокинулся в сторону остановочного пункта, повредив металлическую конструкцию, которая обрушилась на находившуюся рядом женщину. В результате ДТП водитель «Ситроена» скончался, а пешеход получила тяжелые травмы.