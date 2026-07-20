Финские пограничники поймали двух мужчин при переходе вне КПП из РФ

В финском муниципалитете Суомуссалми в субботу зафиксирован инцидент на государственной границе. Двое мужчин, прибывших со стороны России, подозреваются в незаконном пересечении рубежа вне установленного пункта пропуска. Об этом информирует телерадиокомпания Yle со ссылкой на финскую пограничную службу.
После того как нарушителей обнаружили, оба заявили о намерении ходатайствовать об убежище в Финляндии. Их гражданство, возраст и детали маршрута пока не разглашаются. Не сообщается также, задержаны ли они под стражу или помещены в центр для просителей убежища.
Проверку ведёт пограничная служба региона Кайнуу. В ходе разбирательства предстоит установить точное место пересечения границы, последовательность действий мужчин и проверить версию о возможных пособниках.
В рамках следственных мероприятий финский пограничный уполномоченный уже связался с российским коллегой из Калевальского района.
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