Финские пограничники поймали двух мужчин при переходе вне КПП из РФ

После того как нарушителей обнаружили, оба заявили о намерении ходатайствовать об убежище в Финляндии. Их гражданство, возраст и детали маршрута пока не разглашаются. Не сообщается также, задержаны ли они под стражу или помещены в центр для просителей убежища.