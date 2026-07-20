Экс-мэр Каспийска Борис Гонцов задержан по делу о получении взятки

Ранее Савёловский суд Москвы приговорил бывшего руководителя 27-го ЦНИИ Минобороны Андрея Протасова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 20 млн рублей за получение взяток и превышение должностных полномочий. Следствие доказало его вину в особо крупных коррупционных преступлениях, предусмотренных статьями 286 и 290 УК РФ.