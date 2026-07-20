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Экс-мэр Каспийска Борис Гонцов задержан по делу о получении взятки

Бывший мэр города дагестанского Каспийска Борис Гонцов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

Источник: Life.ru

Как пишет ТАСС, экс-мэр задержан по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки). Он досрочно покинул должность градоначальника 5 июня 2026 года.

Ранее Савёловский суд Москвы приговорил бывшего руководителя 27-го ЦНИИ Минобороны Андрея Протасова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 20 млн рублей за получение взяток и превышение должностных полномочий. Следствие доказало его вину в особо крупных коррупционных преступлениях, предусмотренных статьями 286 и 290 УК РФ.

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