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Под Ростовом в ДТП разбились 12 грузовых и легковых автомобилей

В Ростовской области на федеральной трассе «Р280» в Мясниковском районе столкнулись 12 легковых и грузовых автомобилей. В ДТП пострадали два человека.

В Ростовской области на федеральной трассе «Р280» в Мясниковском районе столкнулись 12 легковых и грузовых автомобилей. В ДТП пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, причиной столкновения стал ландшафтный пожар, дым от которого затруднил видимость на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог.

Медицинская помощь потребовалась двоим участникам ДТП. Водитель грузовика 1989 года рождения доставлен в районную больницу с травмами средней тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.