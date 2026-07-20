Под Ростовом в ДТП разбились 12 грузовых и легковых автомобилей

В Ростовской области на федеральной трассе «Р280» в Мясниковском районе столкнулись 12 легковых и грузовых автомобилей. В ДТП пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба МВД региона, причиной столкновения стал ландшафтный пожар, дым от которого затруднил видимость на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог.
Медицинская помощь потребовалась двоим участникам ДТП. Водитель грузовика 1989 года рождения доставлен в районную больницу с травмами средней тяжести.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.