Хакеры набросились на туристические порталы Абхазии с DDoS-атакой

Агентство правительственной связи Абхазии пресекло масштабную кибератаку, целью которой стали государственные интернет-ресурсы и туристическая инфраструктура республики. Наибольший урон злоумышленники нанесли онлайн-сервисам бронирования и сайтам курортных комплексов, часть которых временно ушла в офлайн.
Как информирует АПС, атака затронула широкий спектр веб-площадок: от официальных порталов министерств и ведомств до туристических агрегаторов и систем резервирования мест в гостиницах. Для подавления ресурсов хакеры применили DDoS-технологии, генерируя миллионы ложных запросов в секунду, а также пытались провести дефейс — подмену легитимной информации фейковыми вбросами.
Главной мишенью стал единственный национальный хостинг-центр Агентства правительственной связи, где размещается подавляющая часть официальных веб-ресурсов республики. Из-за колоссальной нагрузки некоторые сервисы бронирования дали сбой. Операторы этих платформ в срочном порядке перевели прием заявок в ручной режим, используя мессенджеры для связи с клиентами.
Специалистам АПС удалось оперативно задействовать резервные мощности. Доступ из подозрительных зарубежных подсетей был временно ограничен, что позволило купировать угрозу. В настоящий момент работа большинства пострадавших сайтов восстановлена, однако инженерные службы продолжают возвращать системы в штатный режим работы.
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на интенсивность атаки, утечек персональных данных граждан и туристов допущено не было. Критически важные государственные информационные системы функционируют в безопасном режиме. В АПС отметили, что атака носила высокоорганизованный характер и велась одновременно из нескольких географических точек с целью нанесения репутационного ущерба республике.
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