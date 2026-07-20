Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры набросились на туристические порталы Абхазии с DDoS-атакой

Агентство правительственной связи Абхазии пресекло масштабную кибератаку, целью которой стали государственные интернет-ресурсы и туристическая инфраструктура республики.

Агентство правительственной связи Абхазии пресекло масштабную кибератаку, целью которой стали государственные интернет-ресурсы и туристическая инфраструктура республики. Наибольший урон злоумышленники нанесли онлайн-сервисам бронирования и сайтам курортных комплексов, часть которых временно ушла в офлайн.

Как информирует АПС, атака затронула широкий спектр веб-площадок: от официальных порталов министерств и ведомств до туристических агрегаторов и систем резервирования мест в гостиницах. Для подавления ресурсов хакеры применили DDoS-технологии, генерируя миллионы ложных запросов в секунду, а также пытались провести дефейс — подмену легитимной информации фейковыми вбросами.

Главной мишенью стал единственный национальный хостинг-центр Агентства правительственной связи, где размещается подавляющая часть официальных веб-ресурсов республики. Из-за колоссальной нагрузки некоторые сервисы бронирования дали сбой. Операторы этих платформ в срочном порядке перевели прием заявок в ручной режим, используя мессенджеры для связи с клиентами.

Специалистам АПС удалось оперативно задействовать резервные мощности. Доступ из подозрительных зарубежных подсетей был временно ограничен, что позволило купировать угрозу. В настоящий момент работа большинства пострадавших сайтов восстановлена, однако инженерные службы продолжают возвращать системы в штатный режим работы.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на интенсивность атаки, утечек персональных данных граждан и туристов допущено не было. Критически важные государственные информационные системы функционируют в безопасном режиме. В АПС отметили, что атака носила высокоорганизованный характер и велась одновременно из нескольких географических точек с целью нанесения репутационного ущерба республике.

Читайте также: Финские пограничники поймали двух мужчин при переходе вне КПП из РФ.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше