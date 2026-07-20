Туристку на Сицилии дважды пытались похитить за один день

Австралийскую туристку дважды за один день пытались похитить во время поездки по Сицилии. Об этом сообщила Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.
Прошлой осенью 36-летняя жительница Мельбурна путешествовала по Европе с друзьями. Заинтересовавшись программой «Дом за 1 евро», она решила остаться в Италии одна. На западном побережье Сицилии женщина присоединилась к группе кайтбордистов.
Один из мужчин предложил подвезти ее до бара, однако проехал около 12 километров, игнорируя просьбы остановиться. По словам туристки, автомобиль разгонялся на узких дорогах до 160 км/ч. Женщине удалось выбраться из машины и добежать до соседнего города.
Местный житель согласился отвезти ее в отель, но по дороге остановился в темном месте и намекнул, что ждет «благодарности». Туристка снова выбралась из автомобиля и спряталась в винограднике, где дождалась отъезда мужчины.
После произошедшего женщина отказалась от идеи приобрести дом в Италии и заявила, что теперь боится путешествовать одна.
Ранее сообщалось, что в Италии пять человек за сутки стали жертвами аномальной жары. Случаи были зафиксированы в Ломбардии, Венето и городе Джулианова.