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Туристку на Сицилии дважды пытались похитить за один день

Туристка из Австралии дважды за день выбралась из автомобилей мужчин, которые вопреки ее просьбам не везли ее к месту назначения.

Источник: Аргументы и факты

Австралийскую туристку дважды за один день пытались похитить во время поездки по Сицилии. Об этом сообщила Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Прошлой осенью 36-летняя жительница Мельбурна путешествовала по Европе с друзьями. Заинтересовавшись программой «Дом за 1 евро», она решила остаться в Италии одна. На западном побережье Сицилии женщина присоединилась к группе кайтбордистов.

Один из мужчин предложил подвезти ее до бара, однако проехал около 12 километров, игнорируя просьбы остановиться. По словам туристки, автомобиль разгонялся на узких дорогах до 160 км/ч. Женщине удалось выбраться из машины и добежать до соседнего города.

Местный житель согласился отвезти ее в отель, но по дороге остановился в темном месте и намекнул, что ждет «благодарности». Туристка снова выбралась из автомобиля и спряталась в винограднике, где дождалась отъезда мужчины.

После произошедшего женщина отказалась от идеи приобрести дом в Италии и заявила, что теперь боится путешествовать одна.

Ранее сообщалось, что в Италии пять человек за сутки стали жертвами аномальной жары. Случаи были зафиксированы в Ломбардии, Венето и городе Джулианова.