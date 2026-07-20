Туристку на Сицилии дважды пытались похитить за один день

Один из мужчин предложил подвезти ее до бара, однако проехал около 12 километров, игнорируя просьбы остановиться. По словам туристки, автомобиль разгонялся на узких дорогах до 160 км/ч. Женщине удалось выбраться из машины и добежать до соседнего города.