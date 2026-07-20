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Норвежские олени ушли в Россию, но владельцы не могут их вернуть

Около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией. Их владельцы не могут получить визы или разрешения, чтобы забрать животных.

Источник: Аргументы и факты

Около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией, однако владельцы животных не могут вернуть их обратно. Об этом сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

По данным телекомпании, хозяевам оленей отказали в получении российских виз. Они также не смогли оформить разрешения, необходимые для возвращения животных.

Владелец оленей Эгиль Каллиайнен заявил, что норвежским властям следует устранить бреши в пограничном ограждении. По его словам, оказавшиеся на российской стороне животные на практике считаются потерянными.

Нескольких оленей заметили между пограничным пунктом Стурскуг — Борисоглебск и городом Заполярный в Мурманской области.

В 2024 году руководство заповедника «Пасвик» просило власти Норвегии компенсировать ущерб от незаконного выпаса норвежских оленей на российской территории. Животные съедали ценный лишайник, а размер требований составил 47 млн крон.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Норвегии столкнулись с нехваткой тактических перчаток. В норвежской службе материально-технического обеспечения сообщили, что часть запасов была передана Украине.