Норвежские олени ушли в Россию, но владельцы не могут их вернуть

Около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией, однако владельцы животных не могут вернуть их обратно. Об этом сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.
По данным телекомпании, хозяевам оленей отказали в получении российских виз. Они также не смогли оформить разрешения, необходимые для возвращения животных.
Владелец оленей Эгиль Каллиайнен заявил, что норвежским властям следует устранить бреши в пограничном ограждении. По его словам, оказавшиеся на российской стороне животные на практике считаются потерянными.
Нескольких оленей заметили между пограничным пунктом Стурскуг — Борисоглебск и городом Заполярный в Мурманской области.
В 2024 году руководство заповедника «Пасвик» просило власти Норвегии компенсировать ущерб от незаконного выпаса норвежских оленей на российской территории. Животные съедали ценный лишайник, а размер требований составил 47 млн крон.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Норвегии столкнулись с нехваткой тактических перчаток. В норвежской службе материально-технического обеспечения сообщили, что часть запасов была передана Украине.