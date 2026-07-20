Политика-либертарианца Михаила Светова* заочно арестовали в России

Это сочли реабилитацией нацизма, так как Бандера упоминается в Нюрнбергском трибунале как коллаборационист, сотрудничавший с нацистскими организациями и совершавший военные преступления. Уже осенью того же года Министерство внутренних дел России объявило Светова* в розыск.