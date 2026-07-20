Один человек погиб, 16 ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при ударе дрона по автобусу в Шебекино выросло до 27 человек. Людмила Крылова, первый заместитель министра здравоохранения региона, сообщила о пострадавших и обеспечении им необходимой помощи. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте, чтобы расследовать обстоятельства нападения.