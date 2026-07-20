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Неизвестный снаряд поразил судно у побережья ОАЭ вблизи Ормуза

Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об инциденте с торговым судном у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, в непосредственной близости от стратегически важного Ормузского пролива.

Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об инциденте с торговым судном у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, в непосредственной близости от стратегически важного Ормузского пролива. По данным ведомства, судно получило попадание неизвестным боеприпасом.

Инцидент произошел в 17 морских милях (около 31 километра) к востоку от эмиратского порта Дибба. Капитан пораженного судна доложил о повреждении рулевого механизма в результате попадания. Информации о типе судна или его принадлежности в сообщении UKMTO не приводится.

Несмотря на серьезность происшествия, все члены экипажа остались невредимы. Обстоятельства атаки, включая характер снаряда и вероятного агрессора, в настоящее время не уточняются. Управление продолжает сбор информации по данному факту.

Ранее мы писали: На судне вблизи Омана произошло возгорание, ведется расследование.

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