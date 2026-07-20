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В Пермском крае более 70 домов попали в зону подтопления после ливней

МЧС: в Пермском крае более 70 домов попали в зону подтопления после ливней.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 20 июл — РИА Новости. Более 70 домов и участков попали в зону подтопления после мощных ливней в Пермском крае, люди не пострадали, сообщает краевое ГУ МЧС.

«В результате осадков в виде сильного дождя в зону подтопления попали в 2 муниципальных образованиях в 5 населенных пунктах 72 жилых дома и 74 приусадебных участка», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о деревнях и поселке в Октябрьском и Уинском округах.

«Освободились от воды 5 приусадебных участков и 5 жилых домов в деревнях Адилева и Малый Сарс, Октябрьский округ. Пострадавших нет. На текущие сутки планируется спад уровня воды», — добавили в управлении.

В июле в Пермском крае наблюдались сильные и продолжительные дожди. Из-за непогоды 18 июля в Октябрьском округе ввели режим ЧС.

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