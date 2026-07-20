В Пермском крае более 70 домов попали в зону подтопления после ливней

ПЕРМЬ, 20 июл — РИА Новости. Более 70 домов и участков попали в зону подтопления после мощных ливней в Пермском крае, люди не пострадали, сообщает краевое ГУ МЧС.
«В результате осадков в виде сильного дождя в зону подтопления попали в 2 муниципальных образованиях в 5 населенных пунктах 72 жилых дома и 74 приусадебных участка», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что речь идет о деревнях и поселке в Октябрьском и Уинском округах.
«Освободились от воды 5 приусадебных участков и 5 жилых домов в деревнях Адилева и Малый Сарс, Октябрьский округ. Пострадавших нет. На текущие сутки планируется спад уровня воды», — добавили в управлении.
В июле в Пермском крае наблюдались сильные и продолжительные дожди. Из-за непогоды 18 июля в Октябрьском округе ввели режим ЧС.