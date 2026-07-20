В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 20 июля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал он в «Максе».
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