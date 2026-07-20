В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Отбой опасности БПЛА в Ивановской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
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