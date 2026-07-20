В Калужской области отменили беспилотную опасность

КАЛУГА, 20 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменили на территории Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Отбой беспилотной опасности на территории Калужской области 20.07.26 г.! Тел. 112», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».
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